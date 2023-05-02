許多人家中都有電鍋，但若錯誤使用恐成隱藏版「吃電怪獸」，台電電力粉絲團分享，有些人煮好飯菜習慣長時間放電鍋保溫，這樣除了可能使電費暴增，還會導致食物中的細菌瘋狂孳生，提醒民眾7到60度是危險溫度帶，許多細菌都能快速生長繁殖，因此建議食物不要放電鍋裡保溫，最好放涼後趕快放冰箱保存。

台電電力粉絲團在臉書上分享，有些人習慣把飯菜長時間放在電鍋裡面保溫，有時候甚至放過夜，但煮好的飯菜只要放在室溫下超過1至2個小時，細菌就會大量繁殖，要達到抑制細菌生長的環境，溫度必須要高於60度，或是冷藏溫度要低於7度。

台電電力粉絲團表示，如果不能夠保證電鍋保溫的溫度高於60度，建議吃不完的食物放涼以後，還是趕快放到冰箱裡面保存，以免把細菌吃下肚，也可以省去長時間使用電鍋保溫食物的耗電量。

台電電力粉絲團也提醒，溫度在7到60度間是危險溫度帶，許多細菌都會快速生長繁殖，而且有的電鍋煮好跳起來以後，會自動變成保溫模式，因此電鍋長時間保溫可能會變成隱藏版的吃電怪獸，所以若要保護荷包，記得蒸完以後要把插頭拔掉。