聯合報近期民調顯示，有超過5成的藍營支持者，希望新北市長侯友宜參選總統，侯也以29％民調支持度，超越民進黨主席賴清德。侯友宜今回應，「創造國家繁榮、安定、永續才是我們目標」。（陳慰慈攝）

【全程字幕】最新民調出爐！藍粉51%挺「他」選總統 侯友宜這樣說 @ChinaTimes ​

聯合報近期民調顯示，有超過5成的藍營支持者，希望新北市長侯友宜參選總統，侯也以29％民調支持度，超越民進黨主席賴清德。對此，侯友宜表示，「創造國家繁榮、安定、永續才是我們目標」，民調都是參考，最主要是自己態度，如何結合你我、族群、政黨，大家一起合作。

侯友宜說，民調高高低低都是參考用，最重要是一步一腳印，認真打拚，以民眾想法為最大依歸，全力拚好日子，也為國家帶來安定，這才是我們目的。

對於民眾黨主席柯文哲表態要登記參選總統，侯友宜也感謝大家關心，他強調，自己這一生不忘初衷，就是為了中華民國、台灣這塊土地的所有人，若大家有共同想法和理念，只要能讓國家能夠安定繁榮，大家共同攜手合作，不一定要分誰跟誰，無論任何人、政黨都可以合作。

侯友宜表示，台灣人口、面積不是很大，但是扮演非常重要的地緣政治，在這樣的屬性底下，國內團結才是最重要的。