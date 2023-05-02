中國在過去幾十年間被稱為世界工廠，但局勢正出現變化，根據日媒報導，台商1990年代進軍中國，但30年過去後，台商反而成為轉移供應鏈的最前線，包括富士康、廣達等大廠逐漸轉向至越南、印度以及泰國等國家。

根據《日經亞洲》報導，蘋果代工製造商加速從中國轉移，以尋找成本更低、地緣政治風險更小的生產基地，像是電子產品製造商廣達電腦本月簽署了一項協議，將在越南北部南定市建造第一家越南工廠，廣達集團海外董事會主席黃健堂在簽約儀式上表示，「我們希望新工廠盡快啟動。」

另外包括富士康正擴大在越南北江省的投資，越南當地媒體去年夏天時報導，富士康計劃加碼投資3億美元並僱用3萬名員工，並於今年2月簽署了一份租用45公頃場地的合約，租期到2057年，預計到2025年，其約有30%的生產將會在中國境外完成。

至於iPhone產量排名第二的和碩，也在越南海防市進行大量投資，排名第四的緯創資通則計劃明年設立個人電腦工廠。

日本貿易振興機構（JETRO）河內辦事處的Ryotaro Hagiwara說，台灣在越南的FDI（外國直接投資）項目數量年成長87%，越南北部已成為蘋果產品的新生產基地。

值得關注的是，蘋果台灣供應商也在增加對印度的投資，富士康擴大了印度產線，另一位台灣電子業高管則透露，生產基地已從武漢轉移到泰國，預計印刷電路板的泰國產量將超過中國。

報導提到，中國人力成本逐漸升高，各個製造商將產線從中國轉移到其他地區早已醞釀了多年，而美國和北京之間的貿易戰及科技戰，則進一步推動這些廠商的去中化腳步，越南及印度成為首選。