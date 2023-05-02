大陸國務委員兼外長秦剛在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤。秦剛表示，緬甸是大陸山水相連的近鄰，中方比任何國家都希望緬甸實現穩定發展。緬甸問題背景複雜，內外因素錯亂交織，沒有「速效藥」。國際社會要尊重緬甸主權，支持緬國內各方各派在憲法和法律框架下，通過政治對話彌合分歧，重啟政治轉型進程。

據中新網引述秦剛表示，要尊重東協斡旋努力，推動落實東協「五點共識」，要審慎、務實行事，防止激化矛盾，導致危機外溢。希望特使秉持客觀公正，發揮橋樑作用，中方願繼續為特使女士斡旋努力提供支持和幫助。

海澤表示，解決緬甸問題應當由緬甸主導，尊重緬甸人民意願。對話不能改變過去，但能改變未來。聯合國主張通過對話實現緬和平與安全，促進地區共同發展繁榮，同時尊重和維護人權，支持東協在其中發揮積極作用。聯合國讚賞中方為推動解決緬甸問題發揮的重要作用，希望中方繼續為緬和平、穩定與發展作出積極貢獻。

而軍事接管在緬甸已經進入到第3年，海澤在3月時向聯合國大會表示，由殘酷的軍事政變引發的暴力仍在緬甸持續，其「規模令人震驚」。從政變發生以來，有1760萬緬甸人需要人道主義援助，160多萬人在境內流離失所，估計有5.5萬座民用建築被毀。