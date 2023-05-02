28歲吳姓民眾昨晚間開車載著陳姓友人，行經位在花蓮秀林鄉半山腰山莊的產業道路上，由於路幅狹小，疑似不熟路況且天色昏暗，不慎開往邊坡並滑落10米深，場面相當驚險，所幸車輛被邊坡竹林擋住未持續下滑，車內的2人經消防人員利用繩索及水帶協助脫困後，無生命危險。

消防局吉安分隊長任若男表示，昨晚在九虹山莊山域一代，有民眾疑似不熟環境、地形及路況，不慎將車輛駛入邊坡下方，經吉安分隊跟特搜大隊第一時間抵達現場，發現車輛滑落位置在邊坡10米許，車內2人毫髮無傷，僅受到驚嚇。

經消防人員利用繩索及1.5吋水帶下放邊坡後，2人順利從車內脫困至道路平面，並表示自己無大礙，不需送醫；經警方實施酒測，吳姓駕駛未酒駕，車輛則在深夜吊離現場。

28歲吳姓民眾昨晚間開車載著陳姓友人，行經位在花蓮秀林鄉半山腰山莊的產業道路，疑不熟路況且天色昏暗，不慎開往邊坡並滑落10米深，所幸車輛被邊坡竹林擋住未持續下滑。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

任若男說，現場同仁在搜救告一段落時，詢問2人滑落邊坡原因，研判可能是當地路幅小，且近日山區降雨以致天雨路滑，加上2人不熟當地路況，在天色昏暗的形況下，才不慎滑落邊坡。

據當地民眾表示，因事故地點為轉彎路口，駕駛不熟路況，轉不過去，又「倒退嚕」，才會滑落邊坡，所幸自己的竹林擋住車輛，否則後果不堪設想。