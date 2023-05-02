台達電第1季合併營收為928.59億元，年增12.5%，為歷年同期新高，單季稅後盈餘為69.08億元，年增14.01%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為2.66元，展望第2季，由於電競遊戲產品與資料中心還不錯，搭配電動車及充電樁成長，海英俊表示，今年第2季會比第1季好，也有機會比去年同期好。

台達電執行長鄭平表示，第2季維持第1季的趨勢，電動車及充電樁持續成長，但手機/PC/NB與消費性電子上半年都不好，為衝刺電動車產品市占率，今年毛利率可能較去年下滑。

台達電法說會後，多家外資最新報告雖然略為調整獲利預估，但維持正面看法，其中一家美系外資將台達電2023年/2024年/2025年每股盈餘預測下調3%/2%/3%，以反應電動汽車組合增加致使利潤率較低，維持「買進」評等，目標價為365元；另一家美系外資將台達 2023年/2024年/2025年盈利預測下調5%/1%/1%，給予「買進」評等，日系外資給予「買進」評等，目標價為335元；亞系外資雖然下修台達電2023年每股盈餘7%，給予「優於大盤表現」評等，目標價上調至330元。