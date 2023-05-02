IBM執行長Arvind Krishna周一向彭博社表示，由於未來幾年大約有7,800個工作可能被人工智慧（AI）取代，因此該公司預期將暫停人員招聘。
Krishna表示，特別是人力資源等後勤單位的招聘將暫停或放緩，他並表示30%非面向客戶的職位可能會在5年內被AI和自動化所取代。
OpenAI去年11月推出的聊天機器人ChatGPT在推出後一夕爆紅，並引發全世界對AI能力與影響力的諸多想像。
IBM向彭博社表示，這個縮編計畫可能包括「自然減員」後遇缺不補。
IBM執行長Arvind Krishna周一向彭博社表示，由於未來幾年大約有7,800個工作可能被人工智慧（AI）取代，因此該公司預期將暫停人員招聘。
Krishna表示，特別是人力資源等後勤單位的招聘將暫停或放緩，他並表示30%非面向客戶的職位可能會在5年內被AI和自動化所取代。
OpenAI去年11月推出的聊天機器人ChatGPT在推出後一夕爆紅，並引發全世界對AI能力與影響力的諸多想像。
IBM向彭博社表示，這個縮編計畫可能包括「自然減員」後遇缺不補。
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