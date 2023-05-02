漢達生技創辦人暨董事長劉芳宇博士表示，為順利取得藥證核准，此次FDA審查後雖仍要求補充部分資料，但公司將積極與FDA進行溝通，以科學實證說明臨床試驗數據，以期在最短期間內重新送件，取得藥證。短期內漢達除將補充資料予FDA外，並將以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，通過強而有力的經銷夥伴，推動HND-033產品未來在美國成功上市銷售。

漢達表示，將與美國FDA進行溝通，說明其臨床試之設計及相關結果依據，同時準備CRL中提及需補強的相關資料，於最快時間內對FDA所提出意見進行改善與回覆後補行送件，以便及時完成解決方案取得藥證。

據臨床試驗結果顯示，HND-033擁有較佳的藥物吸收穩定性，且在與制酸劑併用時，無不良副作用，故該產品已取得美國FDA針對慢性骨髓性白血病及急性淋巴性白血病孤兒藥之雙重資格認定(Orphan Drug Designation, ODD)，可廣泛運用在年長及幼童的白血病患者。