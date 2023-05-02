數月前也有新聞報導指出，TIER正與Rothschild進行合作談判，希望額外籌資數百萬英鎊。周一最新的報導引用業界消息人士的話稱，該談判沒有能為TIER帶來令人滿意的結果。

來自德國的TIER Mobility拒絕對該報導提出評論。Qatalyst也沒有立即提出相關評論。

TIER為日本軟銀集團所支持，此前收購了單車分享公司Nextbike，目前為歐洲最大的電動滑板車分享公司。該公司在24個國家有營運，目前員工人數約900人，在超過460個城市有27萬輛輕型交通工具。