大腸癌連續15年高居癌症患者人數之首，醫師指出，國人飲食西化、缺乏運動，使大腸癌發生率增加，雖然大腸癌好發年齡為50歲以上，但近年有年輕化趨勢，提醒有大腸癌家族史的民眾，35歲起應定期做大腸癌篩檢。

北投健康管理醫院副院長梁程超指出，一名39歲莊姓男子經常外食，少吃蔬菜、偏愛油炸物，他知道自己飲食習慣不健康，加上父親去年發現罹患大腸癌，趕緊安排健康檢查；結果發現大腸內有息肉，立即切除，經病理送驗發現是一顆具有高度癌化風險的進行性腺瘤。

梁程超表示，莊男愛吃高脂肪食物，又有大腸癌家族史，是大腸癌高危險族群；大腸癌有高達95％都是由息肉（主要為腺瘤性息肉）發展而來，這個過程一般需5至10年，幸好莊男警覺性高，做大腸鏡就可輕易將這顆可能發展成癌症的病灶移除。

梁程超提醒，不是只有高危險族群才需要做大腸癌篩檢，建議年滿50歲務必接受由國健署提供的每2年一次糞便潛血篩檢，研究證實可降低35%大腸癌死亡率；若結果異常則要進一步安排大腸鏡檢查，因為其中約有5％是大腸癌，另外有50％會有腺瘤性大腸息肉，只要經由內視鏡切除，就可以降低高達90％大腸癌風險。

至於高危險族群，梁程超建議可提早到35至40歲就開始安排大腸癌篩檢，以免錯失治療的黃金時期。