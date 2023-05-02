網紅陳沂近期開戰「鳳梨」吳泓逸，不僅重提鳳梨曾詐騙過阿嬤老本的前科，更直接開直播與朋友大聊自己對鳳梨的看法，雙方隔空互嗆，如今炒飯妹林彤也參戰，認為陳沂「鞭屍鳳梨」，更提出三個觀點後直嗆「世界的形狀不應該只是你看到的那個樣子」。

林彤昨（1）日在臉書上發文寫下對於「陳沂開戰鳳梨」的觀點，大部分都沒問題卻「有一種她在鞭屍的感覺」，但她強調，自己並不是在替鳳梨講話、也不認識他，而鳳梨確實是公眾人物也曾有詐騙前科「大家都很想知道很關心被害人，想用公眾的影響力幫忙求償！但是，我們不是法官，也許鳳梨已經償還全額但他不想對外說明，我們也不知道。一直像討債公司一樣三番四次的提出來，何嘗不是對被害人的一種傷害？」

接著，林彤「如果被害人真的還沒有拿回47萬！不斷的講就能解決問題了嗎？如果有心，應該是要想辦法透過公眾影響力先去了解。如果沒有歸還，而妳又想幫忙，那是否有雙贏的方式，可以幫到被害人以及提升自己形象？」同時她向鳳梨喊話，身為加害者雖有私下處理的權利，但有沒有處理都要發文給大家一個交代「原因不是為了你自己，而是為了受害阿嬤！因為阿嬤並不是公眾人物，一直被有社會影響力的人提起，何嘗不是傷口上灑鹽？」

此外，林彤提醒陳沂「不該一直用妳認為的89觀點來評論，因為對於某一些89而言，不見得公平，也許有一些人就是喜歡89的造型與一些生活態度！所以世界的形狀不應該只是你看到的那個樣子」這番話也被網友大讚中肯「講得好」。