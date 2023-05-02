桃園市議員凌濤2日細數副閣揆鄭文燦在桃園市長8年任內，開幕剪綵活動就斥資近6000萬，動工、上梁、啟用都要到場「與民同歡」，一個活動辦3次是常態，議員陳韋曄也爆平鎮龍南路開瓶計畫近4成經費用於竣工活動，封鄭「剪綵王」當之無愧，和議員錢龍3人直指鄭接任副閣揆後回桃園一半以上公開行程都是開幕剪綵，呼籲桃市府以後開幕上梁剪綵啟用都發函行政院邀請他回來，也喊話鄭文燦來參加記得帶經費回來。

民進黨團反諷藍營議員雙標「選前跑活動、選後罵活動」，國民黨執政沒大型建設、市政也停滯，鄭文燦任內桃園建設光速進步，市民相當有感，市政成績看得到。

桃園市議會2日為12區公所工作報告。(蔡依珍攝)

凌濤2日在12區工作報告時指出，鄭文燦2014年到2022年開幕、剪綵、上梁的活動經費總共花了5697萬6367元，單在桃園區25億的工程經費，就花了860萬在辦活動，以動土、上梁、啟用各來一次，像是桃園區戶政地政事務所就花至少36萬辦加蓋、上梁、啟用典禮，「民富三街瓶頸道路打通工程」總經費59萬，其中12萬辦活動占總經費的21.38％。

「以後3個活動辦1次就好了，不要1個活動辦3次！」凌濤說，桃園區39個工程中，辦3次活動的就有8個，占總工程的20％，2次活動的就有11個，占總工程的28％，他更點名大溪區，過去是「全桃園第一」，辦活動占總工程比例全市最高，觀音區才0.58％，大溪區高達1.44％，鄭文燦如果是剪綵王，大溪區長陳聖義就是「最愛辦活動第一名的區長」。

陳聖義一度喊冤稱大溪區是觀光重點發展地區，卻引爆凌濤怒火批狡辯，直指工程不是什麼「活動」、什麼「節」，應該為市民省一點錢，不需要好大喜功，只管放煙火、不管市政財務報告，呼籲各區長要引以為戒，不要再讓同樣的事情發生。

凌濤也提到，鄭文燦從1月31日接任行政副院長以來，所有行政院公開行程有67個，其中到桃園的公開行程有5成在開幕、剪綵，他要求桃園市政府，以後桃園剪綵、開幕、上梁、動工，全都發函邀請副院長來參加，「但是要多帶經費來！」

「開辦公共工程是為了給市民更好的建設，還是只為了成就個人名聲？」陳韋曄說，鄭文燦任內巧立名目辦活動、動員里民參加發伴手禮，光平鎮就花了730萬，都是老百姓的血汗錢，尤其小型工程也要大張旗鼓，占據高額總預算，公民會館工程109萬、完工啟用花20萬，最扯的是龍南路瓶頸道路打通，總經費才56萬，竣工典禮就要20萬，復旦國小人行道改善會勘也要花3萬。

陳韋曄感嘆前朝浪費龐大行政資源在不符比例的典禮，5697萬的人民納稅錢淪為鄭前市長的做秀錢，封他是鄭百億和鄭剪綵，呼籲各區長逢迎拍市長馬屁的作秀歪風到此為止。

錢龍也批鄭文燦好大喜功，每場活動都所費不貲，蘆竹27筆工程總計逾5億，辦活動就要337萬，反問各區：「還要繼續辦下去嗎？」呼籲樽節公帑，做最有效花費，大型放煙火式活動要全面杜絕。