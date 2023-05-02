立法院院會今三讀通過《海岸巡防機關器械使用條例》修正案，明定海巡機關人員執行職務時，認為犯罪嫌疑人有致命性武器、意圖奪取海巡機關人員配槍等情形，並且危急海巡機關人員的生命或身體時，得使用槍逕行射擊。此外，三讀條文還增訂，明確用砲的認定權責長官為海洋委員會海巡署長，如遇情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官判斷認定。

為使我國海上執法人員得依法使用器械，提升執法力，行政院3月30日通過《海岸巡防機關器械使用條例》修正草案，送立法院審議；立法院內政委員會4月20日完成初審，今日完成三讀。

修正條文重點包含將得使用「刀或槍」，給為得使用「砲以外之器械」；而海巡機關人員執行職務若遇特定情形無法有效使用器械時，修正條文增訂，得使用現場物品作為輔助工具。

考量海巡機關人員實施之強制措施也包含拘提、留置及其他強制措施，如遭遇抗拒或脫逃時，有必要使用砲以外之器械，修正條文也一併納入規定；另外，三讀條文增訂，海巡機關人員執行職務時，如遇犯罪嫌疑人或行為人有特定情形，而不即時制止將危及自身或他人生命或身體安全時，得不經鳴槍警告使用槍械逕行射擊。

民進黨立委莊瑞雄表示，考量當前台灣社會及國際區域環境狀況已今非昔比，對於海岸巡防機關之器械使用不合時宜處，在本次海岸巡防機關器械使用條例修法三讀通過後，預期將更有利於海巡人員有效運用器械；此外，新設置調查機制，將能夠更公正、客觀，有助於釐清事實。