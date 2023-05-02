可能代表國民黨參選2024的新北市長侯友宜，因日前出席世界獸醫師大會致詞時沒說英文，遭到民進黨立委羅致政批評。對此，畢業於台大外文系的前台北市副市長李永萍指出，前總統陳水扁不會說英文，許多國家元首在國際場合時也都會說母語，所以羅致政的說法既悲哀，又沒有道理。

羅致政4月31日在臉書發文指出，在參加大會的3千多名獸醫師中，有來自超過70國的800多名外國獸醫師，點名侯友宜沒說英文、未把握機會展現新北市首長的格局高度非常可惜。

李永萍昨（1）日在政論節目《少康戰情室》直言，陳水扁也不會說英文，「是要怎麼比？」這種用語言來譏笑總統級候選人的行為很悲哀，且若按照羅致政的說法，民進黨該承認前總統馬英九，是比蔡英文好的總統，因為馬是英文秘書出身，他的英文能力是歷任總統中最好的。

李永萍提到，很多國家元首就算英文很好，他們在國際場合或會見外賓時，還是會說母語，因這是種維護國家主權的方式，所以羅致政批評侯友宜沒說英文，真的沒有道理。