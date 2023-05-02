母親節將至，為守護媽媽們的健康，新竹市政府在5月起推出免費癌症篩檢送好禮活動，檢查項目包括30至69歲子宮頸抹片檢查、45至69歲乳房攝影檢查、50至74歲大腸癌篩檢，同時提供「平日、假日、晚間」全時段篩檢場次，完成篩檢還可抽最大獎1萬元禮券。

衛生局長陳厚全表示，乳癌、子宮頸癌一直是威脅女性健康的頭號殺手，為守護竹市婦女健康，市府落實「早期發現、早期治療」的癌症防治重點，民眾只要於「5月婦癌篩檢月」參加免費篩檢，即可獲得精美小禮物及康乃馨皂花（數量有限，送完為止），呼籲女性朋友們在守護家人健康之餘，更要善待自己，一起完成健康篩檢。

新竹市政府在5月起推出免費癌症篩檢送好禮再抽萬金活動。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

衛生局指出，依國民健康署的調查數據顯示，民眾常見不願意接受癌症篩檢原因為「覺得身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「乳房攝影及子宮頸抹片檢查過程不舒服會痛」等，但其實作子宮頸癌及乳癌篩檢只要15分鐘的時間，就能完成癌症篩檢，且避開生理期前後1周即可降低不適感，因此呼籲民眾定期接受癌症篩檢，以免錯過黃金治療時間。

凡設籍或居住於新竹市，並符合子宮頸抹片6年以上未做、乳癌、大腸癌及肺癌首篩的民眾，只要於今年11月15日前完成1項癌症篩檢者，即可參加「做篩檢、顧健康、抽萬金！」抽獎活動，最大獎1萬元禮券，於竹市衛生所完成首次篩檢民眾還可獲商品券100元，獎項豐富，邀請民眾踴躍參加。活動相關資訊可洽竹市3區衛生所或衛生局官網。