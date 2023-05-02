機上救生衣再利用！環保不再是口號，已是一種生活態度，華航今（2）日宣布推出限量「中華航空永續救生衣包」，將功成身退的機上救生衣，改造再生成為日用包款，大容量加上具有巧思的分層設計，外觀吸睛兼具實用的防水功能，不僅時尚質感滿分，更能實踐永續循環的理念。

華航於2022年永續示範航班首度推出由機上救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，廣受好評與關注，上架銷售更立即搶購一空。今年再推出新品「中華航空永續救生衣包」，將機上救生衣環保再利用，化身成為日常實用的包款，每個包包因裁剪救生衣的位置不同，圖案呈現都是獨一無二，精細的縫製、鮮明又具標誌性的視覺美感，再加上大容量、耐用、防水的特性，任何季節都適用，更不用擔心大雨來襲。華航希望藉由此次發想，持續於日常生活實踐永續循環的理念。

「中華航空永續救生衣包」共有三種款式，分別為鳳梨包、小郵差包以及日用長包，每件售價 TWD 1500元，僅在華航eMall限量開賣。鳳梨包命名靈感來自於獨特的外觀，對於喜愛戶外活動的朋友們，非常適合這款可肩背的包款，自在移動也不用擔心隨身物品掉落的問題；小郵差包是城市通勤的最佳包款，具有巧思的分層設計，直覺性的使用功能，盡情享受都會時尚也能很環保；日用長包則有著方便攜帶的尺寸設計，滿足各種日常情況所需，率性的風格一搭配就有型，無論街頭風格或休閒出遊都好搭好用。

收藏迷報到 可開鼻頭模型貨機 全球限量500架

喜愛收藏模型機的朋友們，千萬別錯過限量發售的「中華航空747-400F可開艙門模型貨機1：200」，每架售價TWD 3600元，經典的開鼻頭貨艙門設計，一秒如臨貨機裝卸貨的現場。

此次新品也推出 「中華航空機隊鑰匙圈組（3入）」 ，每組原價TWD 950元，特惠價TWD 590元，以飛機上「飛行前拆除」飄帶為靈感，繡著華航A350-900、A330-300、777-300ER機隊的名稱及形象，搭配不同顏色，三款機型一次全部收集，並附贈三款機型立體浮雕大迴紋針，絕對是航空迷的必備單品。

寵愛媽咪多重獻禮 歡慶母親節限時9折起

在溫馨的五月裡，華航eMall「Sky Boutique精品館」及「美妝保養館」雙館祭出9折優惠歡慶母親節，多項熱銷保養品及飾品配件，讓媽媽開心的靚起來，活動只到5月31日止。全館單筆訂單消費滿TWD 3000元，可享優惠價TWD 480元加購「百年布行錦源興印花提袋-烏魚子提袋」；同時「讓機上芳香延續到你家」加購活動好評再延長，消費不限金額，即可以TWD 280元加購原價TWD 500元的「中華航空機上手部清潔保養香氛禮盒」，數量有限售完為止。