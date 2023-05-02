新北市長侯友宜參選2024總統大選呼聲高，傳言藍營立委將在5月15日邀侯餐敘，也被解讀是要組「挺侯大會」。侯友宜表示，他面對所有挑戰都要全力以赴，為國家人民做出最大貢獻。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜參選2024總統大選呼聲高，傳言藍營立委將在5月15日邀侯餐敘，也被解讀是要組「挺侯大會」。對此，侯友宜表示，他面對所有挑戰都要全力以赴，為國家人民做出最大貢獻。

對於地方要籌組「侯塞雷之友會」，串聯地方勢力。侯友宜說，台灣很小，不管你是誰，都要團結，團結是解決人民痛苦，面對物價波動、薪資停滯不漲，如何讓民眾過好生活，更重要的讓國家能夠安全，民眾才能安心過日子，經濟產業才能蓬勃發展，這是最重要的，最重要的事要先解決。

侯友宜也感謝民眾對他的疼愛、支持。他強調，最重要還是要凝聚大家共識，不要分你我、政黨。

另外，媒體問及，是否有與國民黨主席朱立倫加強聯繫，避免資訊落差，外傳黨機器也動起來，要消除部分縣市議長對侯的疑慮，有何看法。侯友宜表示，他目前最重要的還是在議會，面對議員質詢，好好報告，至於黨的規畫、節奏，他都尊重。