今年箭筍受氣異常影響，卻發現又受台灣獼猴啃食，農友苦不堪言。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

箭筍是一年一產的作物，今年受氣異常影響，卻又受到台灣獼猴啃食，農友苦不堪言。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

今年箭筍產季，因氣候異常，導致出筍率低、生育不良，有農民反應，因山區台灣獼猴數量驚人，也把山上竹筍與箭筍「都吃光了」，惟中央「補助地方政府輔導農民辦理防台灣獼猴危害農作計畫」中竹筍和箭筍未列補助作物種類，縣府農業處即日起已請鄉鎮公所調查，因獼猴造成竹筍與箭筍損害情況，將向中央爭取、列補助。

箭筍是一年一產的作物，每年3月至4月初為產季，花蓮從北區秀林鄉、中區萬榮鄉及光復鄉，南到卓溪鄉都有出產，其中以光復鄉為最大產區，種植面積約120公頃，產地集中，為全台之冠。

今年1月開始迄今，面臨氣候變化，有低溫和少雨情形，不利農作物生長，卻又發現台灣獼猴數量暴增，箭筍產物也深受其害，讓箭農頗為困擾。

縣府農業處長陳淑雯表示，台灣獼猴目前非保育類野生動物，但依法仍不可以獵捕。若採燃放鞭炮驅離台灣獼猴，恐容易因乾旱引起山林火災，現行農田野生動物氾濫，防猴電圍網防治，可確保8到9成作物不被野生動物損害。

陳淑雯說，縣府與林務局積極輔導與補助縣農友設置電圍網防治猴害，農地須達0.2公頃以上且為合法使用，並種植稻、蔬菜、豆類、薯類及果樹等作物的農友，都可以提出申請。

由於現行中央「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫」中，竹筍、箭筍尚未列申請補助作物種類，農業處已請鄉鎮公所訪查竹筍與箭筍被台灣獼猴破壞狀況、數量，彙整後爭取將竹筍（含箭筍）納入防猴電圍網補助作物種類。

此外，因氣候影響，光復鄉箭筍園區有筍澤褐化、生育不良、出筍率低等受災情況，農委會已於5月1日公告光復鄉為辦理箭竹筍乾旱農業天然災害現金救助地區。農友可自5月2日起至5月11日止，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。