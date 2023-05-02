台灣的自然風景、美食吸引外國人來台旅遊，一名網友表示，台灣的歷史文化和美食，根本就搬不上檯面，應推廣山脈自然景觀，吸引外國觀光客，問網友覺得「台灣觀光癥結點在哪？」貼文引發熱議，一名網友直言，台灣觀光是被旅宿業者搞死的，「1萬台幣無法解決住宿問題，誰想來？」

原PO前天（4月30日）於PTT八卦板指出，一直覺得台灣光觀拚歷史文化、推動美食根本是搞錯重點，直呼台灣觀光根本搬不上檯面，「若真的這麼有料，世界各國早就一堆台灣料理餐廳了。」他認為台灣最有看頭的是自然景觀山脈，但政府完全沒有在推廣，問網友覺得「台灣觀光癥結點在哪？」

貼文一出，網友加入討論，「排除小吃美食？這是最容易吸引光觀客的，你真傻」、「歐洲日本人大老遠到台灣爬山？」、「台灣喜歡把特色弄得到處都是，然後就很沒特色」、「歐洲人日本人會想要到合歡山？」、「應該是說美食是賣點，但你不可能一整天行程只有吃東西」、「小吃美食反面是髒亂擁擠，鐵皮攤位佔用公共空間」。

有網友回文表示，台灣觀光是被住宿業者搞死的，因絕大多數的人出國，仍以金錢為考量，偏偏台灣的旅宿貴得嚇人，1萬台幣無法解決，且價差非常大，他直呼「誰想來？」交通部分，台灣計程車費用也是世界級貴，若計程車車資便宜，觀光客才能到處移動。