疫後表演藝術節目蓬勃，臺北市立國樂團推出堅強企劃，由橫跨中西的指揮名家葉聰攜手旅德笙演奏家吳巍，將於5月6日（六）晚上7時30分臺北市中山堂中正廳帶來「皇天后土」音樂會，音樂會上將首演由德國作曲家Enjott SCHNEIDER為吳巍量身打造的《魔鬼與靈魂的秘密》笙協奏曲，展現華人文化中對神明、祖先、亡靈的敬畏之心。

笙獨奏家吳巍打破傳統樂器的束縛

笙演奏家吳巍是活躍於國際主流舞臺的前衛笙演奏家，曾與國際級一流樂團和指揮家合作演出，包括長野健與柏林愛樂等等，他打破傳統樂器的疆界與束縛，與西方音樂語彙連結，讓這個最傳統的樂器有了與當代世界對話與合作的可能，希望讓臺灣樂迷聽見最當代卻又東方的音樂盛宴。

笙演奏家吳巍是活躍於國際主流舞臺的前衛笙演奏家，曾與國際級一流樂團和指揮家合作演出，包括長野健與柏林愛樂等。(圖／臺北市立國樂團提供)

北市國團長陳鄭港表示，德國作曲家Enjott SCHNEIDER與吳巍可以說是音樂上的夥伴，這首樂曲是他題獻給吳巍的第7部作品，樂譜上寫著：「獻給吳巍—帶著我的音樂走遍全世界的朋友、暨旅無止境的獨奏家」，也希望透過這首音樂向東方文化及其音樂傳統致敬。

指揮大師葉聰重返北市國

指揮葉聰出生於上海，是歷史上第一位跨越東西方同時擔任交響樂團與華樂團音樂總監的指揮，目前為新加坡華樂團榮譽指揮、美國印第安那南灣交響樂團桂冠指揮及新加坡國家青年華樂團顧問。新加坡華樂團在節目設計與演奏品質上迅速成長，成為當今世界級頂端國樂團之一，葉聰功不可沒。

北市國笛聲部首席賴苡鈞將演出北市國委託作曲家江賜良創作的《桂枝湯》世界首演。(圖／臺北市立國樂團提供)

「皇天后土」音樂會曲目寬闊，在音樂會中除了笙演奏家吳巍的樂曲之外，北市國笛聲部首席賴苡鈞也將演出北市國委託作曲家江賜良創作的《桂枝湯》世界首演。江賜良透過中醫調理的細微變化過程來組成樂曲的結構、音色設計、織體、速度及節奏動機等的設計，展現給患者治療的「桂枝湯」在身體內的走法，樂曲從模糊混亂到短小精悍，展現了作曲家信手捻來的驚人創造力。

其他曲目還包括唐建平的《后土》，表達人類和自然的依存關係；Eric WATSON的《海-生命之源》展現了水對新加坡的生存和成長的意義。陳思昂的《海納百川》則呈現中華民族「海納百川、有容乃大」的浩然之氣，樂迷將可在這場音樂會上聆聽壯闊的國樂聲響與多元的民族風情。

橫跨中西的指揮名家葉聰攜手旅德笙演奏家吳巍，將於5月6日（六）晚上7時30分臺北市中山堂中正廳帶來「皇天后土」音樂會。(圖／臺北市立國樂團提供)

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