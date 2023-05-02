金鐘獎主持人薛紀綱（小兵）和太太兼螢幕夥伴王湘涵結婚9年，上月底被狗仔葛斯齊爆出熱吻金髮小三照片，毀了家庭也毀形象，先前主持的節目《Kakudan時光機》傳出換主持人，但製作單位否認。今(2日)稍早，媒體報導，多位知情人看不過去，爆料薛紀綱恐被小三騙了，稱該女私下還跟交往5年的男友往來，和薛紀綱算是「雙劈」，並表示該女是保險員，都用滾床來換保單。

薛紀綱過去是金鐘獎常勝軍，早年有過一段婚姻，曾上節目坦白就是某天發現沒那麼喜歡前妻了，無法給對方幸福，並強調前妻是一般的上班族，並沒做錯什麼事，第一段婚姻因為薛紀綱的堅持下無疾而終，僅維持2年。而薛紀綱上月底發聲明承認對第二任妻子不忠，傷害了家人和事業上的恩人，太太則回應希望外界給兩人空間，很多事情需要釐清。

隨後，原民台的節目《Kakudan時光機》傳出因此緊急換角切割薛紀綱，電視台否認表示：「一直以來，《Kakudan時光機》並無固定主持人，每季我們都會依屬性尋找最適合的主持人，最新一季我們早就已開始籌製中。」稱並非因為緋聞不再和薛紀綱合作，只是沒接洽。

而對於薛紀綱的致歉聲明，葛斯齊認為沒有誠意，並預告手中還有猛料沒曝光，但暫時不會拿出來。另外，據《TVBS》新聞網報導，薛紀綱捲入桃色風波後，事業跌入谷底，不只一位知情人爆料，指小三任職於保險業，目前已經做到主管階級，薛紀綱當時應該也是因為買保險跟小三認識，沒想到聊保險聊到床上，而小三平時稱自己單身，私下其實有男友，男友知道薛紀綱的存在，但還是不願分手，只能說「愛到卡慘死」，但對此當事人暫未發聲，不知真偽。