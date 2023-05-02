被粉絲封為「被地獄哏耽誤的金曲歌王」蕭煌奇，這次不開玩笑了，他與彰化縣警察局合作共同打詐，他說最近有很多假冒藝人身分詐騙案件，以投資理財或參加活動等方式，欺騙民眾的信任與財產，呼籲大家要多加留意，反覆查證，隨時撥打165反詐騙專線，就可以分辨是否為詐騙。

彰化縣田中警分局為響應警政署「全民反詐啟動日」活動，邀請到金曲歌王蕭煌奇、本土劇男演員黑面、仁和醫院院長謝明憲、社頭鄉長蕭浚二、愛康製藥廠董事長曾振源、二水農會總幹事羅崴騰等人錄製防詐騙宣導短片。

蕭煌奇表示，提醒民眾一定要警惕那些虛假的富裕計畫，避免投入自己的錢財，民眾如果接到可疑的投資邀約，一定要多做了解，更加警惕守護自己的財產，可以撥打165反詐騙專線或110報案電話尋求協助。

彰化縣田中警分局為響應警政署「全民反詐啟動日」活動，邀請到金曲歌王蕭煌奇、本土劇男演員黑面、仁和醫院院長謝明憲、社頭鄉長蕭浚二等人共同宣導防詐。(彰化田中警分局提供／吳建輝彰化傳真)

田中警分局分局長簡龍宏表示，詐騙集團近來透過假冒知名人士的名義，聲稱這些名人在某個項目上進行了高額投資，鼓勵民眾也跟隨腳步一起投資，等民眾投入大量資金後，詐騙集團就會消失得無影無蹤，等民眾發現時已遭詐騙。

簡龍宏強調，詐騙集團手法推陳出新，希望藉由知名人士的反詐宣導短片，讓每位民眾都能辨識假藉名人投資的詐騙手法，阻止這類詐騙再次發生，呼籲民眾提高警覺，若有疑慮立即撥打165反詐騙專線，或110報案尋求協助。