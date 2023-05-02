路透社指出，友台的巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）總統候選人潘尼亞（Santiago Pena）勝選，終結各界對台巴關係生變的疑慮。

友台的巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）總統當選人潘尼亞（Santiago Pena）昨（1）日回應蔡英文總統的祝賀貼文，指出將持續強化台巴的兄弟情及合作。

蔡英文總統昨日在推特發文祝賀44歲巴拉圭執政黨總統大選候選人潘尼亞壓倒性勝選，期待進一步加強兩國長期關係，也祝願巴拉圭在潘尼亞的帶領下繁榮昌盛。

潘尼亞隨後也回覆蔡英文的貼文：「非常感謝蔡英文總統的祝福，我們將持續加強我們兩國之間的歷史性兄弟情誼及合作關係。」

¡Muchas gracias por los buenos deseos Presidenta @iingwen! Vamos a seguir fortaleciendo nuestros históricos lazos de hermandad y cooperación entre nuestros países. 🇵🇾🇹🇼 https://t.co/bYlwCIQ0cD — Santiago Peña (@SantiPenap) May 1, 2023

南美洲友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，選前選情緊繃，民調顯示，執政的紅黨候選人潘尼亞落後主要對手、中間偏左聯盟「國家協議」（Concertación Nacional）候選人艾里格里（Efrain Alegre）1.5%，艾里格里先前多次強調當選後要重新檢視與台灣的邦交關係，認為台巴邦誼並未讓巴拉圭獲得足夠利益，希望拓展中國大陸市場，不過選舉結果出爐，潘尼亞以42.74%得票率大贏艾里格里的27.48%。

針對艾里格里對台巴關係的發言，潘尼亞先前強調，「我們與台灣有超過60年的外交及歷史關係，是建立在我們相信對巴拉圭這樣社會重要的原則及民主價值。」

外媒評論，潘尼亞8月15日就職後，將設法解決財政赤字壓力，以及安撫巴拉圭農民要求與台灣斷交、轉與北京建交的呼聲等挑戰。