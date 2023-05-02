友台的巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）總統當選人潘尼亞（Santiago Pena）昨（1）日回應蔡英文總統的祝賀貼文，指出將持續強化台巴的兄弟情及合作。
蔡英文總統昨日在推特發文祝賀44歲巴拉圭執政黨總統大選候選人潘尼亞壓倒性勝選，期待進一步加強兩國長期關係，也祝願巴拉圭在潘尼亞的帶領下繁榮昌盛。
潘尼亞隨後也回覆蔡英文的貼文：「非常感謝蔡英文總統的祝福，我們將持續加強我們兩國之間的歷史性兄弟情誼及合作關係。」
南美洲友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，選前選情緊繃，民調顯示，執政的紅黨候選人潘尼亞落後主要對手、中間偏左聯盟「國家協議」（Concertación Nacional）候選人艾里格里（Efrain Alegre）1.5%，艾里格里先前多次強調當選後要重新檢視與台灣的邦交關係，認為台巴邦誼並未讓巴拉圭獲得足夠利益，希望拓展中國大陸市場，不過選舉結果出爐，潘尼亞以42.74%得票率大贏艾里格里的27.48%。
針對艾里格里對台巴關係的發言，潘尼亞先前強調，「我們與台灣有超過60年的外交及歷史關係，是建立在我們相信對巴拉圭這樣社會重要的原則及民主價值。」
外媒評論，潘尼亞8月15日就職後，將設法解決財政赤字壓力，以及安撫巴拉圭農民要求與台灣斷交、轉與北京建交的呼聲等挑戰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。