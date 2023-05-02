日本人氣女優三上悠亞日前拋出震撼彈宣布引退AV界，讓許多粉絲相當不捨，粉絲也不斷猜測她引退的原因，如今三上悠亞也親自拍攝影片說明引退的真正原因，是與日本YouTuber KANO（かの）戀愛，讓粉絲相當震驚。

三上悠亞昨（1）日她親自在YouTube頻道解答會引退，是因為自己「戀愛了」才決定不再拍片，影片中可見對象是過去經常與她拍攝「模擬約會」影片的百萬YouTuber Kano（かの）對此，三上悠亞坦言，從沒想過會跟對方走到這一步，也感謝對方一直以來的陪伴，影片中兩人還大方一起比出愛心。

然而，面對三上悠亞突如其來認愛，多數粉絲都送上祝福「只要兩個人開心就好！」、「很高興在很常一段時間後見到你們」、「當你說你快樂的那一刻，你看起來很快樂」、「要幸福唷」、「還是要相信愛情阿」、「比新垣結衣結婚更讓人崩潰，悠亞醬要幸福」此外，Kano在留言區寫下「就是這樣」。

事實上，Kano經常出現在三上悠亞的影片中，再去迪士尼、環球影城的vlog都可以看到他的身影，且兩人當時的互動宛如真實情侶般，先前聊起喜歡的理想型時，Kano表示欣賞鼻子挺的女生，喜歡既長得漂亮，但又要帶點可愛的性格，而當時三上悠亞靦腆地指著自己說「那就是我？」時，他也害羞表示「對！」看了兩人戀愛早有端倪。