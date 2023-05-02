台灣2024將舉行總統大選，前美國在台協會理事主席卜睿哲表示，美國沒有偏好，重要的是台灣領袖的利益是否與美國重疊。德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀則指出，美方不愛意外，希望台灣領袖能與美方良好溝通。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）今天舉辦一場關於台美關係研討會，與會者問及台灣明年總統大選，美方最想聽到候選人傳遞怎樣的訊息。

卜睿哲（Richard Bush）指出，2000年台灣總統大選前，時任美國在台協會（AIT）理事主席的他被派去傳遞訊息，亦即美國沒有偏好，應由台灣選民決定，重要的是台灣民選領袖利益是否與美國重疊與契合。

至於2024年，從更廣泛的角度看，卜睿哲指出，台灣選民能在投票時有很好的選擇十分重要。台灣人值得一個好的選擇，若是因為政治或其他因素而無法做出好的選擇，就太可惜了。

前白宮國安會中國事務主任、布魯金斯研究所台灣項目主席何瑞恩（Ryan Hass）則指出，台灣擁有強健、穩固的政府治理，為台灣未來帶來樂觀與希望。因為台灣對自己未來越有信心，任何外來干預或試圖在台灣內部政治製造分裂的空間就越小，這從根本上符合美國利益。

葛來儀（Bonnie Glaser）也指出，美方沒有偏好，但希望台灣有願意與美方溝通的領袖。美國和台灣一樣，不喜歡意外，美方期盼能良好溝通，特別是當前風險與台海緊張局勢升高之際，美方希望台灣能有代表人民意見的民選政府，有良好的溝通渠道，這是最低限度。

卜睿哲、何瑞恩與葛來儀共同出版新書「美台關係：中國的挑戰會帶來危機嗎？」（U.S. Taiwan Relations: Will China’s Challenge Lead to a Crisis?）

在問及台海戰爭的可能性時，葛來儀表示，有許多情況可能導致危機，但台灣突然宣布獨立，是她認為可能性最小的一種，更有可能的是中國內部事態發展，對美國缺乏信任，認為台灣正走向獨立，許多不同變數最終都可能激起中國的攻擊，但她不太認為會從台灣宣告獨立開始。

葛來儀認為，台灣海峽極可能是美中進行大規模戰爭的唯一潛在導火線，從未有兩個核武大國步向戰爭，她也沒有信心能控制這樣的升級可能，「這是最令人擔憂的情況」。

何瑞恩則表示，北京更傾向將台灣議題設限在台灣與中國之間，自行處理，因為這樣就能將他們的意志強加給台灣人。北京不樂見台海議題成為美中競爭的一部分，不樂見台灣被納入更廣泛的區域或全球架構，因為這意味世界其他國家與台海情勢息息相關。對於美國總統拜登（Joe Biden）政府將維護台海和平穩定變成全球各國利益攸關議題，他給予讚賞。（編輯：陳惠珍）1120502