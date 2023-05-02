美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）出訪以色列，一名俄羅斯記者在當地詢問美國會否改變支持烏克蘭的政策時，麥卡錫矢言繼續力挺烏克蘭、反對俄國「殺害兒童」。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，戰事至今仍未止息。美國及盟國陸續對俄羅斯實施經濟制裁，美國國會也撥付超過1000億美元為烏克蘭提供經濟和軍事援助。

「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，共和黨籍的麥卡錫於以色列議會演說後舉行記者會。一名俄國記者提問時說，他知道麥卡錫不支持「無止盡」援助烏克蘭，並詢問美國會否改變支援烏克蘭的政策。

麥卡錫反問：「他剛是說我不支持援助烏克蘭？錯了，我投票支持援助烏克蘭。」

美國前總統川普等一些極右翼共和黨人曾批評援烏政策，認為只會拖延戰事、浪費民眾荷包，還會讓美國陷入與俄羅斯的衝突。但麥卡錫表明他不認同這種觀點；聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也堅決認為美國應協助烏克蘭自衛。

影片顯示，麥卡錫告訴提問的俄國記者：「我不支持貴國在烏克蘭的所作所為，也不支持你們殺害兒童的行為。我的看法是，你們應該撤軍，我不認為（這場戰爭）師出有名，我們會繼續支持（烏克蘭），因為全世界其他地方都看到了事實。」