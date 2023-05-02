新竹市112年房屋稅稅單已全面寄發，繳納期間自5月1日至5月31日，凡於繳納期間使用掃描繳款書上QR-Code、使用行動支付或線上查繳稅繳納，免登錄就有機會抽中1萬元提貨券，還有1000元10名及500元80名。

稅務局說明，若沒有收到稅單或稅單遺失者，除臨櫃補單，還可至「地方稅網路申報作業」網站使用線上查繳稅服務，以自然人憑證、已註冊健保卡或行動自然人憑證登入，就可查詢到全國應納的房屋稅，再以信用卡或活期儲蓄帳戶，快速輕鬆完成繳稅。

稅務局指出，民眾常因工作關係，居住地點變更致未能收到稅單，稅務局貼心提供電子稅單寄送服務，民眾可於開徵2個月前至「地方稅網路申報作業」網站，定期開徵查繳稅及電子傳送服務項下，申請以電子方式傳送繳款書。開徵時稅務局就會傳送電子稅單至指定之電子信箱，民眾收到E-Mail通知，可自行列印繳款書或直接點選電子稅單QR-Code線上繳稅，快速方便又省時。

房屋稅e化繳納抽獎時間為112年6月14日，得獎者將公告在新竹市稅務局官網活動訊息及「新竹市稅務局─稅務風兒」臉書粉絲專頁。民眾如有任何疑問，可洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。