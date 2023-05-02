桃園市議員凌濤、陳韋曄、錢龍2日細數副閣揆鄭文燦在桃園市長8年任內，開幕剪綵活動就斥資近6000萬，封他是「剪綵王」。民進黨團反諷藍營議員雙標「選前跑活動、選後罵活動」，國民黨執政沒大型建設、市政也停滯，鄭文燦任內桃園建設光速進步，市民相當有感，市政成績看得到。

民進黨團幹事長彭俊豪提到，過去8年，桃園完成桃園市圖書館新總館，成為桃園新景點，2014年桃園升格前只有20座圖書館分館，升格後8年內完成興建15座圖書分館。此外，前市長鄭文燦任內積極爭取前瞻基礎建設計畫，修建、興建多個桃園重要亮點，包含永安海螺文化體驗園區、龍潭客家茶文化館、平鎮乙未保台紀念公園、橫山書法藝術館、大溪老街、鳳飛飛紀念館、鄧雨賢音樂聽、馬祖新村、崙坪文化園區等，不只展現桃園獨特亮點及人文，更能夠帶動在地光觀發展。

民進黨團總召呂林小鳳提到，鄭文燦任內讓停擺20年機場捷運完成通車，桃園鐵路地化、捷運綠線都已經開工，更有許多重要瓶頸道路打通，每項工程開工、啟用都會邀請議員、市民到場，主要就是讓市民朋友了解到每項工程、建設用意。張善政上任後也出席多次開工、完工等工程活動，藍營議員也應以相同標準檢討市府，一項工程只能辦一場活動，目前已辦過開工就都不必辦啟用典禮？

民進黨議員楊家俍指出，藍營議員的批評根本本末倒置，過去8年鄭文燦戮力打拚建設桃園，才會有相對應活動舉辦，讓市民、議員一同參與了解各項建設意義，了解市府每項建設帶來的便利，並提升市民生活品質。此外，議員參與也能增加與里長、里民的互動，甚至現場與市府各單位交換意見，藍營議員「選前跑活動、選後罵活動」，如此雙標，令人搖頭。