主計總處4月底下修今年第一季經濟成長率預估為「負3.02％」 ，甚至比2月預估的「負1.2％」還低。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立法委員陳琬惠、黨團副主任兼發言人楊寶楨今（2）日召開記者會，點出經濟成長率大幅下修主因是出口表現不如預期，呼籲政府別再報喜不報憂，應加強扶植中小企業、協助傳統產業升級，並研擬適度調降關稅，拓展海外市場突破出口困境，進而帶動經濟成長。

邱臣遠指出，主計總處下修經濟成長率預估為「負3.02％」，恐創下金融海嘯後，即2009年第3季以來的14年新低，連帶導致2023年GDP預估降至1.67％，保2可能無望。政府經常推託受國際情勢影響，導致台灣經濟表現不佳，然而對比美國、韓國、新加坡近4季的經濟成長率，雖然各國都受到衝擊，但台灣的經濟表現特別糟糕，政府顯然不能完全怪罪國際情勢。

民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨（左起）、 立委邱臣遠與陳琬惠2日召開「出口疲軟GDP衰退 政府別再報喜不報憂！」記者會，因應經濟成長率衰退，呼籲蔡政府應加強扶植中小企業、協助傳統產業升級，並適度調降關稅等措施，幫助台灣突破出口困境。（張鎧乙攝）

邱臣遠表示，行政院長陳建仁希望國人拿6000元多振興內需，顯然對經濟成長不了解，據主計總處資料顯示，經濟成長率大幅下修主因是出口表現不如預期，商品及服務輸出負成長10.86％，而政府所關注的內需消費反而成長6.6％，政府對負成長的出口沒具體對策「雪中送炭」，反而對正成長的內需「錦上添花」，令人質疑報喜不報憂，欲以好的數據掩蓋壞的，完全搞錯問題方向。

邱臣遠直言，出口訂單年年減少，去年11月出口衰退13.1％，為7年來新低，政府應扶植中小企業，鼓勵具高度競爭力的傳產，進行產業升級、基礎工業數位轉型等，以利拓展外銷並創造就業機會，同時推動貿易多元化，爭取加入CPTPP及加速21世紀台美貿易倡議談判，避免過度依賴單一市場。另外，2019年台灣關稅佔總稅收3.4％，相較日本、韓國、美國、英國，都高出許多，有鑑於目前對CPTPP會員出口比重約2成，進口比重3成，關稅可適度調降。

陳琬惠表示，自2021年8月以來，台灣連續20個月消費者物價指數（CPI）年增率超過2％通膨警戒線，主計總處預測2023年CPI為2.16％，較上次預測值上修0.3％。面對通膨壓力，政府在平抑物價上的失策顯而易見，過往政府平抑物價的措施包括限價、補貼、干預市場機制，既粗暴又無法真正解決問題，但比起短期效果，對經濟和市場帶來的長期副作用正在持續發酵，政府限制價格上漲，導致生產商減少生產，進而引發商品短缺、黑市等情形。

陳琬惠表示，農委會企圖控制蛋價，就是最標準的錯誤示範，農委會直到目前為止，仍不願意正視雞蛋、雞肉產業的根本問題。由於政府干預市場機制，降低市場競爭，企業可能失去改進產品和服務、降低成本、提高效率的動力，導致這些負面因素週期性出現，政策的平抑效果越來越不明顯。

楊寶楨表示，2022年平均年總工時降至2007.6小時，高居全球第五，但今年1至2月實質經常性薪資年減0.34％，創近10年同期最大減幅，勞工生活負擔加重，可能衍生其他社會問題，包含生育意願下降，讓少子化成了國安問題；低薪過勞更容易誘使人鋌而走險。

楊寶楨指出，要解決低薪問題，政府應透過現行《中小企業發展條例》第36-2條規定，鼓勵中小企業為員工加薪，折抵當年營利事業所得稅，同時研議訂定《最低工資法》，該法是總統蔡英文的政見，但執政7年仍未落實，導致基本工資審議程序屢屢淪為「政治決定」，難以保障勞工最低生活水準。

民眾黨團呼籲，政府面對經濟成長率衰退，應對症下藥，加強扶植出口產業、推動產業升級，對於辛勤工作卻低薪過勞的勞工，不妨透過現行法規加薪抵稅，研擬《最低工資法》保障最低生活水準，避免過度干預反而抑制產業發展，採取更靈活、更精準的策略，從而緩解物價對一般家庭的衝擊。