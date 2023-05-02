台中榮總利用人工智慧演算法，透過BMI、糖化血色素等9項檢驗數值提早10年預測罹患糖尿病機率。（馮惠宜攝）

健檢指數沒紅字，可不代表沒問題！台中榮總今（2日）利用人工智慧演算法，透過BMI、糖化血色素、三酸甘油酯、總膽固醇和高密度膽固醇等9項檢驗數值可提早10年預測罹患糖尿病機率，並將開設AI門診，協助有家族史等民眾提早利用飲食與運動介入，降低未來發生糖尿病的可能性。

台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰與新陳代謝科醫師李佳霖利用台灣及美國多達26737民眾健康營養調查數據研發人工智慧的演算法，幫助民眾在尚未確診有糖尿病前，即可早期了解自己是否有胰島素阻抗。這項研究已經發表在世界頂尖的醫學期刊The Lancet（刺胳針）的子期刊 「eClinicalMedicine」上，受到國際學界的肯定和關注。

這9項數值包括年齡、性別、種族、身體質量指數、空腹血糖、糖化血色素、三酸甘油酯、總膽固醇和高密度膽固醇。這些數值都是健康檢查或醫院常規抽血的項目，所以很容易取得。

李佳霖表示，研究也發現有胰島素阻抗傾向的人，在未來幾年內，心血管相關死亡率會明顯增加，即使他們的血糖還在正常範圍內。