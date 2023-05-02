【愛傳媒簡秀枝專欄】「寓懷的行板-劉生容研究展」，4月29日在奇美名琴加持下，隆重開幕，展現劉生容生前抽象拼貼的丯采，以及他品賞音樂、飼養賽鴿的豐富一生。

行板(Andante)，是音樂術語，意味著不疾不徐、舉步行走，優雅而從容的演奏速度。美術展覽以「行板」概念，象徵藝術家劉生容（1928~1985）在繪畫、音樂、養鴿等不同領域，自由轉換的才能，更代表劉生容把音樂感性，帶入畫布創作，用心結合傳統文化與現代元素的歷程。

展覽開幕當天，高美館特邀小提琴家林品任、劉生容長子劉文彰（三船文彰），以及外孫女黃伊珊（Clara Liu-Mifune Hwang）以奇美典藏名琴「Joachim-Elman」、大提琴與鋼琴共同呈現展覽音樂會。

高美館館長李玉玲表示，策辦《寓懷的行板：劉生容研究展》，希望以當代策展與檔案研究的角度來呈現藝術家劉生容的多重面貌，這也是繼台北市立美術館1997年所辦「劉生容回顧展」後，睽違27年，再次於台灣公立美術館舉辦的大型研究展。

李玉玲特別感謝劉生容家屬給予展覽策展研究、檔案調查的全力支持，讓觀眾得以透過劉生容的親筆書信，以及相關文獻檔案，想像當年大時代的面貌。

展覽自2019年即開始籌畫，以「文藝復興人」(Renaissance Man)作為策展發想，加入許多1997年後發掘的資料，並納入家族網絡及劉生容與台灣、日本抽象藝術家的關聯，藉此再次爬梳劉生容抽象前衛的創作風格在台灣、日本藝術與文化史的位置。

李玉玲進一步指出，此次展覽也特別關注此前未被正視過的「劉生容賽鴿檔案」，並邀請長期關注賽鴿史的當代藝術家李立中以當代創作詮釋角度，爬梳當時曾被譽為「賽鴿之神」的劉生容所留下的珍貴資料。透過賽鴿，當代的創作者與劉生容產生跨越時空的交會，呈現出背後蘊含的歷史脈絡。

同時，該研究展也拍攝了立基於田野調查基礎之上的劉生容紀錄片，讓觀眾能透過影像的方式，觀想劉生容的生命故事。

《寓懷的行板》是難得的翔實展覽，呈現了劉生容創作歷程中，重要階段的重點作品，並透過文獻檔案、家族信件的爬梳和對照，描繪這位人稱「東方畫壇鬼才」多元而豐富的側面書寫。

該展覽，依照劉生容創作幾大階段，呈現他的重要作品，並透過相關檔案信件的爬梳和對照，展現「藝術家劉生容」的不同側面。

劉生容童年時期就隨家人移居日本，到青年時期曾返臺開展創作，後來又為了追尋藝術養分，頻繁來往台日之間，因此可以說，劉生容的創作，呼應了當時台、日兩地前衛抽象的發展脈絡，更在自身抽象繪畫語彙之中，綻放出璀璨能量。

提起劉生容的藝術源起，歸功於家學淵源，劉生容的父親劉如霖，愛好音樂，擅長演奏小提琴，他的叔父劉啟祥，則是台灣第一代赴日、法留學的知名畫家。雖然劉生容從未受過正規的藝術教育，但他對藝術的喜愛和欣賞，從小銘刻在心中，他經常走訪叔父劉啟祥畫室，也練就了非凡的藝術美感與扎實繪畫功底。

1960年代初期，劉生容頻繁往返於臺日之間，如海綿般吸收來自日本與歐美的藝術新訊。 1966年，劉生容在東京港區六本木，保羅畫廊舉辦個展，吸引到包含福澤一郎等當時日本畫壇重要人物和其交流，也被日本美術館如東京國立近代美術館等館舍典藏作品，他的新藝術態度，成就了他獨特的覺知。

1965年是劉生容畫風，又有了大轉折，他開始使用台灣傳統民俗祭儀「燒金」，拼貼創作，在燒金與常民轉譯中，相融並進，打造更醇厚基底與內涵。1967年，劉生容舉家移居日本岡山，該時期之後，劉生容鏗鏘有力的筆觸，逐漸轉為更凝鍊渾潤的表現。1970年代，劉生容更發展出以「甲骨文」和「圓」（或玉璧、玉玦）為基礎的視覺語彙，成就斐然。

除卻繪畫與音樂，劉生容畢生的興趣：還有賽鴿。他擅長培育賽鴿，所養鴿子甚至有「神鴿」名聲，在日本鴿壇贏得「賽鴿之神」美譽。

劉生容長子三船文彰表示，原先覺得20歲以後突然立志成為畫家的父親是孤獨創作者，在細想父親交友廣泛、閒暇時作畫、養鴿、拉小提琴的生活點滴，逐漸體悟到藝術連結美好的奇妙力量，與藝術帶給世界善的循環玄妙之處，爾後我並因而親自操刀成立了劉生容紀念館。

開幕音樂會上，奇美博物館慷慨出借名琴，由台灣弦樂新銳林品任擔綱演出，除了生色開幕氛圍外，也張顯劉生容的斜槓人生。

三船文彰透露背後的一段珍貴往事：劉生容當年與許文龍同住台南，常一同秉燭賞樂，聆賞唱片錄音，他們不約而同著迷於俄裔美國猶太小提琴家米夏·艾爾曼（Михаил Саулович Эльман，1891-1967）的優美琴韻，在愛烏及屋下，對於米夏·艾爾曼使用的那把小提琴，非常神往，冥冥之中，引導許文龍成為該琴的守護者。

當年米夏·艾爾曼使用的那把琴，成為文化瑰寶在台灣奇美博物館被妥善保存，並且持續透過出借小提琴演奏家的詮釋，為世人帶來美好和良善，那正也是三船文彰所體悟到藝術連結的力量。

三船文彰除了是旅日台僑，具牙醫身分外，也是知名大提琴家，疫情期間，除了返台籌辦劉生容研究展，他是日本捐贈疫苗到台灣的重要推手，他長年投身藝術，並強調，藝術家是努力尋找美的結晶，並希望讓善的能量擴張」。

高美館表示，《劉生容研究展》展覽的籌辦與思考，仍持續扣合著高美館這幾年所塑造 [大南方 South plus多元史觀] 的新品牌定位，其背後的主要思維就是要希望能以 [多元史觀]的論點提出不一樣的藝術價值判准，並透過擾動典藏，可以看到延續大南方對於柳營劉家劉啟祥典藏研究的脈絡及影響，而更深化且擴散。

「寓懷的行板：劉生容研究展」從4月29日到8月6日，在高美館 201-202展覽室，值得一探。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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