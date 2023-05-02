知名美食實境節目《廚神當道》澳洲版主持人喬克桑佛瑞洛（Jock Zonfrillo）驚傳於節目新一季首播前夕突然離世，享年46歲。方透露喬克桑佛瑞洛在當地時間4月30日凌晨被發現陳屍在墨爾本某飯店，而死因尚未公佈，家屬在社群網站上悲痛證實死訊，消息一出令許多粉絲相當難過。
據《BBC》報導，警方透露喬克桑佛瑞洛在當地時間4月30日凌晨被發現陳屍在墨爾本某飯店，死因正在調查中。家屬在社群網站上證實死訊，悲痛表示：「有太多的詞語可以描述他，有太多的故事可以講述，但此時我們已經不知所措，無法用語言表達。對於那些與他擦肩而過、成為他的伴侶或有幸成為他的家人的人，當你喝下一杯威士忌時，請將這位驕傲的蘇格蘭人銘記在心。」並懇求大家給予家人隱私空間。
而知名主廚傑米奧利佛也痛心好友去世，表示自己至今仍震驚不已，「這幾年我們有最好的時間一起工作，他簡直是廚藝大師，我無法訴說與他合作有多好！」而另一位知名地獄主廚戈登·拉姆齊則稱喬克去世是「毀滅性的消息」，無法忘懷過往彼此相處的時光，在這個困難的時光中他盼望他的家人都好好的。
據了解，喬克桑佛瑞洛很早就對料理有濃厚興趣，12歲時就開始當洗碗工，15歲時在高爾夫度假村的廚房中當學徒，在一些世界著名的廚師手下學習廚藝。他於1999年離開英國，成為獨當一面的主廚，然後開設了自己的高級餐廳，該餐廳在2019年和2020年獲得了美食獎項，但現已關閉，跟演藝圈相當有緣的他，主持許多烹飪節目，最知名的則是《廚神當道》，該節目即將迎來第15季的首播，原定於星期一晚上播出，但因他突然離世而暫停播出。
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