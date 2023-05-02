知名美食實境節目《廚神當道》澳洲版主持人喬克桑佛瑞洛（Jock Zonfrillo）驚傳於節目新一季首播前夕突然離世，享年46歲。方透露喬克桑佛瑞洛在當地時間4月30日凌晨被發現陳屍在墨爾本某飯店，而死因尚未公佈，家屬在社群網站上悲痛證實死訊，消息一出令許多粉絲相當難過。

據《BBC》報導，警方透露喬克桑佛瑞洛在當地時間4月30日凌晨被發現陳屍在墨爾本某飯店，死因正在調查中。家屬在社群網站上證實死訊，悲痛表示：「有太多的詞語可以描述他，有太多的故事可以講述，但此時我們已經不知所措，無法用語言表達。對於那些與他擦肩而過、成為他的伴侶或有幸成為他的家人的人，當你喝下一杯威士忌時，請將這位驕傲的蘇格蘭人銘記在心。」並懇求大家給予家人隱私空間。

When Gary, Matt and George left Masterchef Australia I was worried whoever the next judges were, they were not have the same ambience and the show wouldn't have the same spirit. Jock Zonfrillo had the spirit of all of them in one being. RIP Legend. pic.twitter.com/fwcNsFLIXz — Pal Mabelane (@BGF013) May 1, 2023

Network 10 and Endemol Shine Australia are deeply shocked and saddened at the sudden loss of Jock Zonfrillo, a beloved member of the MasterChef Australia family. Jock passed away in Melbourne yesterday.

MasterChef Australia will not air this week. pic.twitter.com/cmtDuJr19P — MasterChef Australia (@masterchefau) May 1, 2023

而知名主廚傑米奧利佛也痛心好友去世，表示自己至今仍震驚不已，「這幾年我們有最好的時間一起工作，他簡直是廚藝大師，我無法訴說與他合作有多好！」而另一位知名地獄主廚戈登·拉姆齊則稱喬克去世是「毀滅性的消息」，無法忘懷過往彼此相處的時光，在這個困難的時光中他盼望他的家人都好好的。

Saddened by the devastating news of Jock Zonfrillo's passing. I truly enjoyed the time we spent together on MasterChef in Australia. Sending all my love to Lauren and the family in this difficult time Gx — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) May 1, 2023

據了解，喬克桑佛瑞洛很早就對料理有濃厚興趣，12歲時就開始當洗碗工，15歲時在高爾夫度假村的廚房中當學徒，在一些世界著名的廚師手下學習廚藝。他於1999年離開英國，成為獨當一面的主廚，然後開設了自己的高級餐廳，該餐廳在2019年和2020年獲得了美食獎項，但現已關閉，跟演藝圈相當有緣的他，主持許多烹飪節目，最知名的則是《廚神當道》，該節目即將迎來第15季的首播，原定於星期一晚上播出，但因他突然離世而暫停播出。