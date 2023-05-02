上週外資再度賣超台股達381.26億元，自營商也站在賣方調節23.22億元，僅有投信小幅回補43.82億元，三大法人合計賣超360.66億元。

日盛上選基金研究團隊表示，聯準會升息近尾聲，風險性資產壓力可望獲得舒緩。短線上台股跌破季線後出現反彈走勢，有機會先以震盪方式消化賣壓。此外，根據金管會統計，統計到3月底，台股本益比13.2倍，現金殖利率4.17％，加上股票股利則來到4.33％，此等高度投資價值，可望持續吸引資金進駐並延續價值修復行情。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，目前台股大盤處於季線之下，而本益比在長期均值下緣，三大類股中僅電子指數位於季線下方，金融與傳產雖然週間短暫跌破月線，旋即站回短中長天期均線之上，預料題材股仍可保持相對強勢，另外抗跌性佳的高殖利率個股，可透過股息創造下檔保護，而前波漲多個股可能面臨持續修正。

日盛上選基金研究團隊指出，美國地區銀行擠兌風暴使得美國利率終值預期由5.75%降至5.25%，降息時間點由2024年3月提早到2023 Q4~2024 Q1，利率環境將有利股市表現。第一季市場對PC與NB族群下修2023年出貨預估的擔憂並未影響股市表現，台灣電子庫存可望於6月恢復健康水位，惟記憶體報價原預期3Q落底可能要延後到Q4。台股在下半年基本面好轉預期下，可望帶動指數緩步攻堅。