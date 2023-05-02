因對2戰時期，日本強迫韓國民眾勞動一事的爭端各持己見，韓國總統已經有長達12年沒有訪問日本。不過，尹錫悅在前兩個月不顧國內反對聲浪，先向日本示好後，岸田文雄也是繼2018年2月已故的安倍晉三訪韓之後，睽違5年再次造訪的日相。
1973年中東10月戰爭後，時任美國國務卿的季辛吉，穿梭奔走在相關各國之間，目的要降溫以阿戰事緊張的情勢，此外交方式被稱為穿梭外交。岸田已邀請尹錫悅出席5月19到21日G7（七大工業國）廣島峰會的擴大會議，屆時韓日兩國還會再舉行雙邊會談。
日本共同社（Kyodo News）於2日報導，日本首相岸田文雄計畫，將在7日赴韓訪問兩天，這也表示在韓國總統尹錫悅，3月至日本進行融冰之旅後，日本也給予善意回應，試圖修補雙邊關係。
因對2戰時期，日本強迫韓國民眾勞動一事的爭端各持己見，韓國總統已經有長達12年沒有訪問日本。不過，尹錫悅在前兩個月不顧國內反對聲浪，先向日本示好後，岸田文雄也是繼2018年2月已故的安倍晉三訪韓之後，睽違5年再次造訪的日相。
1973年中東10月戰爭後，時任美國國務卿的季辛吉，穿梭奔走在相關各國之間，目的要降溫以阿戰事緊張的情勢，此外交方式被稱為穿梭外交。岸田已邀請尹錫悅出席5月19到21日G7（七大工業國）廣島峰會的擴大會議，屆時韓日兩國還會再舉行雙邊會談。
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