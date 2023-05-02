因對2戰時期，日本強迫韓國民眾勞動一事的爭端各持己見，韓國總統已經有長達12年沒有訪問日本。不過，尹錫悅在前兩個月不顧國內反對聲浪，先向日本示好後，岸田文雄也是繼2018年2月已故的安倍晉三訪韓之後，睽違5年再次造訪的日相。

1973年中東10月戰爭後，時任美國國務卿的季辛吉，穿梭奔走在相關各國之間，目的要降溫以阿戰事緊張的情勢，此外交方式被稱為穿梭外交。岸田已邀請尹錫悅出席5月19到21日G7（七大工業國）廣島峰會的擴大會議，屆時韓日兩國還會再舉行雙邊會談。