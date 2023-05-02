帝圖指出，藝術品拍賣市場祭出政策利多，伴隨文化部2021年公布個人藝術品交易得採分離課稅，拍賣所得稅率按成交價格之1.2％扣取稅款即可完稅，簡便報稅方式改善交易環境，台灣藝術拍賣市場有望蓬勃發展。

書畫市場持續成長，帝圖公司提前佈局生貨徵件，陸續締造眾多拍賣紀錄，包含台灣首見三件過億作品紀錄，2020年郎世寧《照盆孩兒圖》為台灣首件過億書畫作品、2021年齊白石《英雄君壽圖》以新台幣1.12億落槌，2022年張大千《摩登仕女圖》以新台幣2.3億元成交，再次刷新台灣書畫拍賣新紀錄，為台灣拍賣史上最高價格，並創台灣張大千最高價紀錄，且為張大千仕女題材世界前三貴。此外，帝圖拍賣創下全球黃君璧最高價4,500萬元、台灣溥心畬最高價3,000萬元、于右任書法專題成交金額超過1億元、 石渠寶笈書札專題破億成交等，台灣生貨(初次上拍場)受到市場追捧，接連創造拍賣市場新紀錄。

成交金額創高，也帶動帝圖營運表現，2022年營收1.85億元，稅前淨利1.08億元，本期淨利0.9億元，年增率為41.7％，每股盈餘4.25元。