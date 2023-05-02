槽車翻覆後流出不明液體。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

今天上午8點半左右，國道三號彰化縣和美鎮路段下方平面道路往交流道方向發生翻車事故，一輛載運液態氨的槽車疑在轉彎時，受離心力影響，失控翻覆橫躺車道，車內不明液體流出，警方獲報到場警戒，並通報拖吊車前來善後。

和美分局五組組長林世行指出，詹姓男子（35歲）駕駛搭載著重量約19公噸的液態氨槽車，行經濱海路與美港路口時，疑似在轉彎時受到離心力的影響，槽車翻覆在路邊，該分局獲報後已派員到場協助處理，並通報拖吊車前來處理，以恢復該路段通行。

林世行表示，該槽車載運的液態氨是許多工業用品的原料，具有輕微的腐蝕性，吸入過高濃度的液態氨可能會造成肺部輕微的灼傷，因此雖未有洩露的狀況，但不能掉以輕心，因此在處理的過程也封閉該路段通行，以策安全。

警方酒測，肇事駕駛詹男沒有酒駕，也未受傷，事發當時油罐車內僅駕駛詹男一人，而詹男是要將液態氨載運至客戶公司。