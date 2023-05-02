農委會日前預告「動物保護法」修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，例如夜市撈金魚、烏龜等，但遭業者痛批影響生計。農委會昨晚改口，本次主要針對對象為兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主，魚蝦、烏龜等不在此限。動保團體指出，供娛樂遊戲的撈魚是騷擾與虐待的行為，農委會不能因業者抗議而急轉彎，農委會已和世界趨勢脫節卻不自知。

農委會4月28日預告「動保法」修正草案，此次修正為近年來最大規模的修正，其中包含禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，即夜市撈金魚、烏龜等遊戲均列入禁止之列，但遭夜市及攤販痛批影響生計，農委會昨日改口澄清，本次管制優先針對兔子、天竺鼠等動物，不影響現有商業行為。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，我國農漁業、動保主管機關長期漠視哺乳動物之外的水族、爬蟲類等動物福利，魚類也是脊椎動物，本來就受「動保法」規範。

有業主認為，若夜市撈魚撈烏龜應該要納管，那一般遊客的釣魚行為也應同樣被規範？確實需要被規範，科學證實，魚類的痛覺非常敏銳，牠們也會感到恐懼，而許多釣具也對非標的物種造成傷害，比如保育類海龜等，因此我們的確應該正視這些問題，逐步訂定規範，讓所有動物利用，都能讓動物的痛苦降到最低，保障基本動物福利。

陳玉敏說，夜市供娛樂遊戲的撈魚，是不折不扣的騷擾與虐待，對魚類生命的折損傷害十分巨大，而且這樣的娛樂有很多方式可以取代，的確應該優先禁止。

陳玉敏指出，動社多年來要求漁業署應禁止市場將鱸魚綁成彎月狀，讓魚被迫打開鰓蓋慢性窒息而死的行為，漁業署曾承諾2年內要讓這樣的作法落日，但時隔4年了，至今仍毫無作為。

此外，世界動物衛生組織(WOAH)已有水生動物福利的規範，歐盟也陸續訂定魚類的人道運輸與屠宰等法規，對台灣而言，夜市可以是管制的開始，也能是正確生命教育的開端，農委會不能因為業者抗議就不管，農委會已經和世界趨勢脫節落伍了還不自知。