日本經濟新聞報導，岸田說如情況許可，正協調5月7到8日訪韓，強調「希望在加速穿梭外交及領袖間信賴關係的背景下，這次訪問能成為雙方就日韓關係加速及劇烈變化國際情勢交換意見的良好機會」。

日本前次現任首相訪韓，已是2018年2月安倍晉三出席平昌冬奧開幕典禮；如只看日本首相因「穿梭外交」訪韓，更要回推到2011年10月的野田佳彥。

岸田與尹錫悅今年3月在東京舉行領袖會談時，同意重啟日韓「穿梭外交」。岸田此次訪韓將與尹錫悅就經濟及安保兩方面，確認日韓合作方針。

尹錫悅4月26日在華府與美國總統拜登會談，共同發表擴大嚇阻核威脅的華盛頓宣言，內容包括強化美國對韓國的核保護傘、派遣美軍彈道飛彈核潛艦（SSBN）造訪韓國、組成核磋商小組（NCG）等。日韓領袖也將基於這項內容商議日韓及日美韓合作。

日本身為今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，5月19日將在廣島舉行G7峰會；岸田已邀請尹錫悅參加G7峰會的擴大會議，屆時預訂將舉行日美韓領袖會談，等於短短約兩個月時間，日韓領袖將3度造訪對方國家。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120502