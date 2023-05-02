「卡神」楊蕙如涉嫌利用舉辦2017年、2018年WTA女子職業網球賽事名義，浮報詐領977萬6146元，檢調偵辦期間，楊女一度堅稱自己靠投資賺很多，不需要貪這些錢，但當檢調拿出她詐領證據，她才哭窮表示無力償還，事實上檢調發現她把詐領的錢，作為還債等私人用途。

檢調查出，楊蕙如的易始公司先取得2016年WTA國際女子網球協會賽事的舉辦權後，與寶悍公司簽約合作，約定各自出資2500萬元，但寶悍結算後發現支出比預期還多，因此與楊協議分攤多餘的支出，寶悍開出200萬到465萬不等支票給楊，要求楊定期清償。

之後的WTA賽事，寶悍不再以合作廠商掛名，改成受易始委託執行，但楊竟然就把寶悍2016年開出的發票，請領2017年和2018年的WTA賽事活動執行費。

此外，楊女另以杰美、品原2家公司共開出6張發票，向體育署、交通部觀光局、台北市體育局補助布置與廣告行銷費用，楊聲稱杰美公司確有與迷你網協合作進行場地布置，但被迷你網協打臉，表示雙方並無合作也沒有簽約。

另楊宣稱品原公司是負責輿情分析，在PTT及臉書行銷推廣，卻拿不出實際宣傳文宣，檢察官發現楊詐騙政府補助977萬6146元，部分拿來作為償還她私人借貸。