計程車司機李健忠前年不滿酒醉的廖姓乘客亂踢座椅，竟持螺絲起子猛刺對方頭、頸部十多下，導致頸椎脊髓損傷及右肢無力失能，最高法院依殺人未遂罪將他判刑7年10月定讞；廖提告求償，台北地方法院判決李與派遣公司、靠行公司連帶賠償450萬多元，可上訴。

52歲李男從2004年起多次因不滿被人超車，或與乘客爭執細故，動輒對人暴力相向，一度被提報流氓，2006年9月9日，李因巷弄會車持刀猛刺邱男38刀致死，當時法院考量他精神耗弱，輕判14年8月徒刑確定。

李男2019年6月28日獲假釋出獄後，繼續開計程車，2021年4月4日凌晨搭載廖姓男客行經新店區安民街時，不滿廖發酒瘋在車上亂踢，把廖拖到車外，用螺絲起子猛刺頭、頸十多下後離去。

廖提起民事求償，台北地院認為，李的車輛和車行租的，平時都是他在開，靠行公司及派遣公司須與李男連帶賠償廖男450萬3300元。