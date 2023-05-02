據美國之音報導，美國軍隊在因應中國在海陸空多領域帶來的挑戰的同時，網路空間一場「看不見的戰役」也愈演愈烈。美國國防部門和國會有越來越多的人正在呼籲，應該成立一支專門負責網路戰的新軍種，以應對中國等對手帶來的威脅。

網軍將成美國第七軍種？

報導稱，美國前著名軍官、退役海軍上將、前北約最高軍事長官、塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院名譽院長詹姆斯·斯塔夫里迪斯（James Stavridis）日前撰文呼籲，美國需要建立一支新的獨立軍種—-網路部隊（Cyber Force）。

美國軍隊體系目前包括6大軍種，分別是陸軍、海軍、海軍陸戰隊、空軍、太空軍，以及國土安全部管轄的海岸警衛隊。斯塔夫里迪斯建議，在網路攻擊的威脅已經不亞於傳統軍事進攻的今天，美國應該通過建立一支專門的美國網路部隊與時俱進。

斯塔夫里迪斯說，美國未來「不僅包括來自俄羅斯和中國的大國網路競爭，還包括來自伊朗和北韓等國的中等程度的網路攻擊」，美軍目前網路安全人員多為臨時性質，每個軍種配備有少數網路專家，缺乏正式編制。

保衛民主基金會(The Foundation for Defense of Democracies)網路與技術創新中心總監、退役海軍少將馬克·蒙哥馬利（Mark Montgomery）是有關成立美國網軍的重要倡導者之一。

報導稱，鑒於設立新軍種需要美國國會的立法支持，在最近的一場網路討論會上，蒙哥馬利說，美國國會重視中國的全方面挑戰，他對國會支持這一倡議的前景表示樂觀，「國會現在特別關注中國的威脅，因此，他們認為能提高我們對抗中國的量能或能力的事務將被優先考慮。」

分析：美軍網路司令部到了該升級的時刻

為了應對網路空間的安全威脅，美國國防部2009年設立了美國網路司令部（US Cyber Command）。這是美軍的一個聯合作戰司令部。但許多分析指出，這一組織架構已經不足以滿足日益增長的網路空間威脅。

中國近年來的軍事改革也延伸到了網路領域，2017年7月成立瞭解放軍戰略支援部隊網路系統部（網路空間部隊）。2017年10月，中國領導人習近平在中共十九大上提出了「基於網路信息體系的聯合作戰能力」和「全域作戰能力」的概念，旨在深化「一體化聯合作戰」。

蒙哥馬利說，中國圍繞網路領域進行軍事改革後，美國在這方面的軍事預備能力相較六年前則停滯不前，各軍種的網路部隊的組織、準備和訓練都不一致。他說，儘管網路威脅發生了重大變化，但自2012以來，各軍種對網路任務部隊的配置規模沒有明顯變化。

軍事網路專業人員協會（Military Cyber Professionals Association，MCPA）今年3月發表聲明說，十多年來，每個軍種都以各自方式支援美國網路司令部，結果是預備能力和效果參差不齊。聲明說，設立專門的軍種才能滿足這一領域的專業需求，達到最佳的備戰效果。

五角大樓正在分析成立網軍提議

有關成立網軍的立法考量，美國國會早在2020年的《國防授權法》中就要求美國國防部評估對成立這一獨立軍種的成本和效益進行評估。2023年的《國防授權法》再次要求五角大樓就成立這一軍種進行評估。

在美國國會眾議院軍事委員會下屬的網路、創新技術和信息系統小組委員會（CITI）3月30日舉行的一場聽證會上，美國國防部長首席網路顧問約翰·布魯姆說，五角大樓正在進行研究，就有關擴充網路軍力「努力回答這個問題」，研究的選項之一就是成立專門的網路部隊。

美國國會共和黨眾議員法倫（Pat Fallon）說：「我們討論的是，網路是增長最快的領域，我們在此需要領導，因為這裡將成為下一場衝突的前線……我強烈認為我們應該成立第七個軍種，創建一支網路軍。」

此前，CITI小組主席、同時也是國會眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席的共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）今年2月表示，CITI小組對創建獨立的網軍持開放態度，但仍需研究具體的運作成本，以防止建立不必要的官僚系統。

加拉格爾說：「我們肯定會在小組委員會的工作中考慮這一點……我認為我們必須對此進行公開分析。」他舉例，美國成立太空軍的時間並不長，「我們不想只是創建過多的官僚機構。」