今年是兔年，遠的要命的屏東車城海口港「看海美術館」，今夏變身為兔子之家，有高達6公尺華麗貪吃的怪奇萌兔，還有2隻愛讀書從不停止思想的思考兔、以及只知恣意享樂的不思考兔，看海美術館2023年首檔特展《華麗的綻放》4月29日起登場，將在台灣最南端掀起普普新浪潮！

縣府29日舉辦開幕活動，表示，此次看海美術館和阿部有加、大塚麻子二位女性藝術家合作，引進前衛、詩意又趣意盎然的創作，不僅是女力的展現，也是一種性別平等，女性撐起半邊天，在藝術方面的才華也是不惶多讓。這項特展中除了兔子吸睛外，另一個藝術重點是蝴蝶，開幕活動中，周春米與二位藝術家打開道具書釋放蝴蝶揭開序幕，也象徵女性心靈自由美麗飛翔。

屏東縣長周春米在《華麗的綻放》特展。(圖：屏東縣政府提供)

周縣長並特別分享縣府改造看海美術館的努力與成果；海口港從一個廢棄漁港到轉身為「落山風之吹風看海地」，大膽帶入藝術，從落山風藝術季到2021《春江獸月夜》、2022《眠夢-感官浮游》，已成為南台灣重要的藝術聖地，亦是藝術旅遊品牌。

來自日本東京、首次在台灣展出的新普普藝術家ABEYUKA.阿部有加，以「NEW POP, NEW DEEP!」為主題，除了帶來16幅原畫作品，並從其畫作「虛空」發想，特別為看海美術館量身創作了6公尺高的軟雕塑「Hangry Rabbit Eating the World（貪食兔）」，藉由兔子討喜、多彩的外型探索人類的慾望，非常引人注目。

待(呆)．風樓展區則由移居台灣的日籍視覺藝術家Asako Otsuka大塚麻子，與台灣著名作家黃寶蓮共同創作。她們二位先在恆春半島進行的田野調查，然後揉和日本文化與屏東在地元素創作「風中找到一首詩」作品，以日本俳句為藍本的大型鏡屋有如詩句殿堂，參觀者走在流動字句與聲影中，踏出的每一步都饒富趣味，而且可以在空中隨機捕捉並帶走屬於自己的當日俳句，留做紀念。

「風中找到一首詩」沈浸式體驗。(圖：屏東縣政府提供)

傳播暨國際事務處指出，女性藝術家的作品經常呈現出獨立、勇敢的精神，更加細膩的感性與更堅定的理性，帶來豐富多彩的藝術世界，此次2位女性藝術家，結合藝術與文學構建出一場充滿生命情感與自由意識的對話空間，有如法國作家聖修伯里的小王子離開後，玫瑰花開始為自己綻放、成長，最終成為只為自己綻放的華麗玫瑰。

《華麗的綻放》特展至7月29日止，為期三個月，更多活動詳情請至屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或華麗的綻放展覽官網查詢。(屏東縣政府廣告)