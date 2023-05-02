114學年大學分科測驗將加考數學乙，大考中心今公布「分科測驗數學考科考試說明－114 學年度起適用」，說明數學甲與數學乙考科的測驗目標、測驗內容、題型、試卷架構，並提供試題示例供參。大考中心強調，11年級無論修習數學A類或B類之學生皆可於12年級修習數學乙，數學B不會被消滅。

全教師工會總聯合會日前指控，因應大學端考招需求，除了學測數學考A、B，以及分科測驗既有的數甲外，114學年分科測驗將加考數乙，未料大考中心規畫數乙命題基礎卻是以數學A為本，高二學生恐為了追求選填志願的最大值多選擇修數學A，擾亂分流學習的本意，更可能消滅數B。

大考中心今公布「分科測驗數學考科考試說明，114學年起的分科測驗數學考科，測驗範圍包含部定必修及部定加深加廣選修，其中數學甲考科的測驗範圍定為：10年級必修、11 年級必修數學A類、12年級加深加廣選修數學甲類。就數學甲而言，114學年起的測驗範圍並無調整。

至於數學乙考科的測驗範圍定為：10年級必修、11年級必修數學A類及數學B類均關聯的學習內容、12年級加深加廣選修數學乙類。

大考中心董事長、台大校長陳文章說，數學乙考科的測驗範圍，特別在11年級部分，為配合於11年級無論修習數學A 類或B類之學生皆可於12年級修習數學乙，因此定為數學A類及數學B類均關聯的學習內容，包含A類與B類之間的關聯，以及A類和B類與數學乙之關聯。

大考中心說，未來將視高中11年級教學現場的情況，經與各界討論後再斟酌是否微調數學乙考科11年級的測驗內容，如有微調，將盡早公告。

大考中心說，今天公告之考試說明，與過往依據99課綱命題時之指定科目考試數學考科考試說明呈現方式有所不同，不再採行「顆星制」，主要考量應將高中學生的學習主導權還給高中教學現場，大學考招制度也配合高中課程教學現場的轉變，非由考試引導教學。

全教總高中職委員會副主委臧俊維說，之前他們的提醒有7、8成都被大考中心採納，因此114學年分科測驗加考數學乙後，已不會導致數學B被消滅。不過數學B是學生修讀數學乙的重要基礎，數學B課綱上並沒有「對數律」，但大考中心卻將「對數律」納為數學乙的考試範圍，有爭議。