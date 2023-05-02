台中一中上月29日園遊會活動中，有學生以化學名稱「烯環鈉」為主題設攤，被質疑用字帶有歧視原住民的意味，該事件今天在市議會持續延燒，多名原住民議員痛批「把侮辱當有趣」，要求校方道歉。副市長王育敏對此表示痛心，她強調，教育局將針對整起事件做適當的檢討。

市議員古秀英、朱元宏聯合質詢時向原民會表達嚴正抗議，他們說，台灣是強調族群平等的地方，卻出現歧視原住民的情況，且此事出現在優秀的台中一中，若學校培養出來的學生觀念如此狹隘，未來如何服務社會？要求每個局處都應有族群平等觀念。

市議員黃仁抨擊台灣教育制度敗壞，他說，之前曾發生原住民孩子在言語上受歧視而跳樓自殺的事件，現在台中一中又出現學生拿「烯環鈉」、「死番仔」等諧音取名，無法接受為何會發生這樣的事情？難道辦活動學校不用審核？要求校方應道歉且應懲處，否則如何敬告全國教育界。

原民會代理主委楊馨怡表示，這是一個事件，顯示出台灣的原住民族多元教育不足，許多人對原住民在這塊土地上的歷史淵源不夠了解，才無法體會欣賞，學校應趁此機會讓全體師生進行一次機會教育；此外，校內也有許多優秀原住民孩子，希望他們不要因為被歧視而畏縮承認自己是原住民。

王育敏強調，過去在立法院就曾發生立委講出類似不當的形容詞，該名委員也被要求道歉，學校道歉也是應該的；教育工作要持續向下扎根推動，無法接受這樣歧視性的言論，除了校長應代表學校道歉，督導老師也有督導不周的責任，將對此事進行檢討，避免再發生類似事件，也不希望追求族群多元的方向因此事受到破壞。