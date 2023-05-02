好市多鮮奶俗又大瓶，吸引不少民眾選購。一名網友分享，昨天去逛賣場發現一款全脂鮮奶大特價，1組2罐共3公升，竟然只要95元，超便宜價格讓店員結帳的時候都傻眼，引起網友熱烈討論，後來原PO才發現，原來是因為鮮奶5月4日就過期，才會跳樓大特價。

一名網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，去逛新竹好市多的時候，發現一款紐西蘭的全脂鮮奶，一組2罐只要95元，而且1罐份量有1.5公升，讓他看到手滑直接拿了2組去結帳。

好市多一款鮮奶大特價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO表示，在結帳櫃檯的時候，店員刷了條碼看到一組只要95元也很驚訝，甚至還反覆確認了商品，看著帳單許久才給他。只不過回家以後，才驚覺牛奶超便宜的秘密，原來是因為保存期限只到5月4日。

貼文引起網友討論，不少人拍胸口直呼，剛看到價格差點就要衝出門買了，果然便宜是有原因的，「只要看到那種價格很誇張的絕對都是即期品，而且常常只剩下2-3天」、「鮮奶特價肯定是有原因的」、「看來一天得喝掉一罐了」。

另有網友則分享即期牛奶的妙用，「這種即期買回來做優格剛好」、「買回家煮牛奶鍋超划算」、「買回家過期個幾天也還好，照喝」、「可以洗牛奶浴了」。