不少人愛吃迴轉壽司，一名女網友表示，近日和先生去吃爭鮮，候位期間她聽到店員對著用餐客人說「7點半前結帳買單，就送一瓶飲料」，她說當下時間已是7點23分，店員才說完就看到用餐客人起身結帳，讓她直呼「爭鮮翻桌新招滿有效的」。

原PO日前於臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》指出，4月30日晚間和先生到大賣場內的美食街吃爭鮮，當天有不少人在等候座位，她和先生等了好一會後，突然聽到店員對著用餐客人喊「時間就是金錢喔！7點半前結帳買單，就送一瓶飲料」。

原PO表示，當下已是7點23分，店員才說完，有多組客人起身結帳，驚奇的翻桌方式讓她驚訝不已，直呼「爭鮮新招滿有效的，要換我們入座啦」。

貼文也讓網友嘖嘖稱奇，「一瓶飲料換一組新客，超划算」、「我去吃定食8也有遇過」、「好聰明」、「這招有創意耶」、「這招厲害」、「我覺得不錯啊！雖然我本來就吃很快，如果有飲料鼓勵很開心呢！還能提高翻桌率」。

事後原PO也補充說，她和先生吃完才7點48分，但先生完全不想起身結帳，想看8點店員會不會再送飲料。