紅襪吉田正尚(右)連續11場出現安打。（美聯社）

波士頓紅襪2日在主場迎戰藍鳥，吉田正尚首局敲出反方向的強力平飛球，撞到主場左外野「綠色怪物」落地成為二壘打，這是他近來連續11場繳出安打。此戰吉田4打數2安打，有1分打點，打擊率升到0.286，幫助紅襪以6比5險勝藍鳥。

紅襪此戰以「基凱」賀南德茲（Enrique Hernández）出任先發游擊手，4打數1安打，但他在8局上兩度發生傳球失誤，而且兩次都失掉分數，差點害紅襪輸球！賀南德茲本季在游擊位置出現8次失誤是美聯最多，這與張育成多次美技守備 （零失誤）有不小的差距。該半局結束紅襪把賀南德茲換下場，阿洛尤（Christian Arroyo）代守游擊。

The Red Sox commit their second error of the 8th inning and we got a tie ball game! 🍿



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佛度戈（Alex Verdugo）首打席擊出二壘打，擔任第二棒的吉田隨即也是二壘打將他送回，後面騰納（Justin Turner）安打再添1分。藍鳥畢謝特（Bo Bichette）第2局轟出3分炮直接反超比分，紅襪第6局杜蘭（Jarren Duran）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）開轟，結果藍鳥第8局又藉著紅襪游擊守備失誤追平。9局下紅襪佛度戈轟出再見陽春炮獲勝。

吉田正尚原先被設定為紅襪第四棒，但是開季半個月左右，打擊率就跌破兩成，他在對戰雙城的延長賽5打數掛零陷入最低點，接著從上月21日開始就場場有安打演出，重新被美媒評價為超級新人，稱讚他強大的適應能力。