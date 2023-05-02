基隆市的市定古蹟「基隆要塞司令部」在2022年整修完成，也在去年4月的城市博覽會中大放異彩。但隨著城市博覽會落幕後，就一直閒置至今。基隆市文化局2日表示，要塞司令部已於2月完成招商，將於9月份正式對外營運。

基隆市文化局表示，基隆要塞司令部已完成招商，預計今年9月將正式對外營運。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆要塞司令部於1929年竣工，是日治時代北臺灣最高軍事指揮中心。基隆市政府於2006年將其指定為基隆市市定古蹟，2018年10月起，基隆市政府在「大基隆歷史場景再現整合計畫」的專案經費支援下、啟動市定古蹟基隆要塞司令部修復再利用工程計畫，於2020年4月開工。

基隆市文化局表示，基隆要塞司令部已完成招商，預計今年9月將正式對外營運。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市文化局長江亭玫表示，自要塞司令部完成修復工程後，文化局便積極辦理招商作業，希望結合民間的創意及活力，讓古蹟活化使用更具效益。未來要塞司令部將作為結合軍事及歷史事件等元素的教育展示場館，並透過導入餐飲輕食等服務，以公私協力的方式營造文化空間的活化再利用。

江亭玫說，去年受到新冠疫情影響，潛在投資人趨於觀望，經過文化局辦理3次招商公告，要塞司令部已依促參法相關規定完成委外經營業者的甄選作業，並於今年2月簽約。

基隆市文化局表示，基隆要塞司令部已完成招商，預計今年9月將正式對外營運。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

不過，在正式對外營運前，委外經營的業者還須自行辦理裝修作業，為維護民眾安全，現場暫時封閉不開放。江亭玫指出，依照契約所訂的期程，要塞司令部預計會在今年9月正式對外營運，如果裝修進度順利，也不排除提早開始營運。

未來基隆要塞司令部將規畫主題策展、文創展售、軍事體驗、藝文活動及複合式餐飲等，也會利用戶外空間辦理市集活動。希望要塞司令部未來能如期以嶄新的面貌和大家見面，吸引更多民眾欣賞基隆文化之美，並為基隆帶來更多的商機跟就業機會。