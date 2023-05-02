美系外資釋出最新研究報告，聯發科釋出的第二季財報維持平，符合該美系外資表先前的最低預測，第二季毛利率將下降至47%，主要是歸因於ASP下降和更高的晶圓成本。聯發科第一季每股收益的增長是由非運營收入推動的。營業費用部分，聯發科預計第二季營運費用率為33%，略低於之前估計的35%，然而，因全年運營支出預估年減5%，顯示下半年出運營支出大幅上升，相信其中一部分將來自營銷活動和更高Arm智慧型手機5G SoC(系統單晶片)授權金。現階段維持聯發科目標價618元、評等減碼。

美系外資表示，聯發科認為低端智慧手機SoC領域確實存在一些價格競爭(可能來自高通)，但將會嘗試在營收、利潤率以及市占率上取得平衡。根據近期對市場的調查顯示，高通的降價也延伸到主流晶片，甚至是高端5G SoC，根據Bertrand(柏氏競爭)雙頭壟斷競爭理論，在雙頭壟斷的市場格局下，市場若供應充足，則價格競爭恐持續存在，聯發科截至第一季，庫存天數為128天，因此，聯發科將需要在下半年持續降價，否則它將進一步將市場份額讓給高通。

另一家美系外資表示，終端需求前景仍然低迷，聯發科第二季財報營收僅估季度持平令人失望，而且聯發科下調全球智慧手機前景，將全年出貨量由12億支降到11億支，顯示出高個位數百分比的年下降，且在法說會上聯發科並未對全年財測釋出明確預估，但預計下半年將有所改善。

上述該家美系外資認為，定價策略仍然是關鍵的搖擺因素，聯發科強調在價格上逐底競爭非有利於競爭，將會採取更平衡的訂價策略，然而，最令人擔心的是聯發科管理層表示他們尚不清楚競爭對手為何會採用激烈的價格競爭，這恐讓聯發科處於劣勢地位，變成只能被動地調整定價，未來來自4G和低端5G細分市場的定價壓力將更大，且假設當前的價格競爭進一步擴大到中高端5G智慧型手機，則聯發科盈利的下修空間恐更大，故將聯發科目標價降到605元、維持賣出評等。

還有一家美系外資表示，有鑑於智慧型手機需求低迷，聯發科預計第二季營收季度持平，且注意到聯發科截至第一季庫存天數仍處於127天的高水位，故相信Android智慧手機的結構性下行和競爭加劇將繼續拖累聯發科的復甦，故對聯發科保持謹慎，維持目標價 620元，評等中立。

日系外資表示，聯發科第一季財報符合預期，但第二季財報卻不如預期，主要是因為需求依舊疲軟，且因為能見度有限，聯發科並未提供全年展望。目前仍然看到聯發科缺乏長期增長動力的主要問題來自核心業務智慧型手機潛在市場規模正在萎縮，全年規模預估將下滑到11億支，不斷縮小的潛在市場規模是聯發科的一個主要結構性問題，故維持聯發科目標價670元、評等中立。目標價由855元降到840元、維持買進評等。

另一家日系外資表示，聯發科第二季持續低迷，但修正的步伐仍然符合我預期，因此仍看好其下半年在庫存調整後復甦的預期，且聯發科也看到了電視SoC、寬頻產品以及平板等非手機產品的復甦，故將聯發科目標價由855元降到840元、維持買進評等。