恩智浦第一季（4月2日）營收季減6%、年減0.5%，為31.21億美元，優於1月底發布的預測中值30億美元和市場預估的30億美元。經調整後每股盈餘為3.19美元，高於市場預估的3.02美元。

以事業部門來看，車用晶片事業首季營收年增17%，為18.28億美元，優於市場預期的18.1億美元。工業與物聯網晶片事業營收年減26%，為5.04億美元。行動晶片事業營收年減35%，為2.60億美元。通訊基礎設施與其他產品營收年增7%，為5.29億美元。

該公司預估第二季營收介於31億～33億美元，以中值估算為季增3%、年減3%，並預估經調整後每股盈餘介於3.07～3.49美元。分析師預估該晶片廠本季營收為30.4億美元、經調整後每股盈餘為2.99美元。

執行長Kurt Sievers表示，恩智浦所有主要終端市場的表現均優於預期，車用與工業晶片事業持續走強，公司對於順利度過消費市場的低迷周期抱持審慎樂觀的態度。